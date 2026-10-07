Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Cảnh báo lũ rên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Đồng Nai. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7/10 đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1. Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đối với sông Đồng Nai, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục xuống chậm và dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ấp 1", Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Dũng lưu ý.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện mực nước các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động nhỏ và còn ở dưới mức báo động 1. Mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống chậm và ở trên mức báo động 1. Lúc 7h ngày 7/10, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,15m, trên báo động 1 là 0,15m.

Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm (khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa có xu hướng giảm). Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).