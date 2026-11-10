Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa ngày 10/11/2026, nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Từ nay (10/11) đến ngày 12/11/2026, lũ trên sông Thạch Hãn, sông Hương và sông Bồ được cảnh báo lên trên mức báo động 2. Các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1–2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Bản tin cảnh báo lũ được phát lúc 09h00 ngày 10/11/2026. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Kiến Giang, Bến Hải, sông Hiếu (Quảng Trị): lũ đã đạt đỉnh trên báo động 2 và đang xuống.

Sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (thành phố Huế): lũ đang lên, ở mức báo động 1–báo động 2.

Sông Hương (thành phố Huế): lũ đang dao động, ở trên mức báo động 1.

Thượng lưu sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng): lũ đang lên, trên mức báo động 1.

Các sông chính khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa: lũ đang lên và còn dưới mức báo động 1.

Mực nước lúc 07h00 ngày 10/11

Sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn: 4,16m, dưới báo động 2 là 0,34m.

Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 1,54m, trên báo động 1 là 0,04m.

Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,37m, trên báo động 1 là 0,37m.

Sông Vu Gia tại trạm Thành Mỹ: 15,11m, trên báo động 1 là 0,11m.

Cảnh báo lũ từ ngày 10/11 đến 12/11/2026

Sông Thạch Hãn, sông Hương, sông Bồ: lũ lên trên mức báo động 2.

Các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: lũ lên mức báo động 1–báo động 2 và trên báo động 2.

Các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: lũ dao động ở trên mức báo động 1.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Hạn chế đến khu vực ven sông, sườn dốc có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần có phương án ứng phó với mực nước lên.

Thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo lũ mới nhất.

Tin phát lúc 09h00 ngày 10/11/2026.