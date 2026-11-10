Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa ngày 10/11/2026, nguy cơ lũ quét sạt lở đất

Lũ trên nhiều sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Tại thời điểm phát tin 15h30 ngày 10/11/2026, lũ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và sông Bồ (thành phố Huế) đang lên và ở trên mức báo động 2 (BĐ2). Sông Hương (thành phố Huế) cũng đang lên và ở trên báo động 1 (BĐ1).

Từ nay (10/11) đến ngày 12/11/2026, lũ trên các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Kiến Giang, Bến Hải, sông Hiếu (Quảng Trị): lũ đang xuống và còn ở trên BĐ1.

Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và sông Bồ (thành phố Huế): lũ đang lên và ở trên mức BĐ2.

Sông Hương (thành phố Huế): lũ đang lên và ở trên BĐ1.

Các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa: mực nước đang lên và còn dưới mức BĐ1.

Mực nước lúc 13h00 ngày 10/11/2026

Sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn: 4,67m, trên BĐ2 0,17m.

Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 3,53m, trên BĐ2 0,53m.

Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,39m, trên BĐ1 0,39m.

Cảnh báo diễn biến lũ

Trong 24 giờ tới

Lũ trên sông Bồ dao động ở trên mức BĐ2.

Lũ trên sông Thạch Hãn, sông Hương dao động ở mức BĐ1-BĐ2, sau đó xuống.

Từ ngày 10/11 đến 12/11/2026

Các sông ở thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, cùng với lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Lũ ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1-2.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi mực nước, chuẩn bị phương án ứng phó với ngập lụt.

Cảnh giác với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các sườn dốc; hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ.

Tin phát lúc 15h30 ngày 10/11/2026.