Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk ngày 09/11/2026, có nơi trên báo động 2

Từ hôm nay 09/11/2026 đến 12/11/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức báo động 2 (BĐ2) và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Cảnh báo đợt lũ từ 09/11 đến 12/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ dự báo theo từng khu vực như sau:

Các sông ở thành phố Huế: lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk: dao động ở mức BĐ1.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.

Ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị chủ động theo dõi mực nước, sẵn sàng phương án ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần theo dõi sát diễn biến lũ để bảo đảm an toàn.

Tin phát lúc 09h00' ngày 09/11/2026.