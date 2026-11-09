Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Lũ trên sông Hương, thành phố Huế. Ảnh tư liệu: Nguyên Lý/TTXVN

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2; trên các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1- báo động 2 và trên báo động 2; trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở phía Đông Gia Lai, phía Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Đối với diễn biến mưa ở Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang gây mưa trên khu vực các phường, xã: Thanh Trì, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Thượng Phúc, Thường Tín, Thanh Oai, Dân Hòa, Tam Hưng, Yên Sở. Vùng mây có xu hướng di chuyển từ Đông Nam lên Tây Bắc.

Dự báo, từ nay đến khoảng 19 giờ 15 phút ngày 9/11, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thường Tín, Bình Minh, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Thanh Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Định Công, Láng, Giảng Võ, Kim Liên, Cầu Giấy, Đống Đa, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, An Khánh, Yên Nghĩa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Phú Diễn, Nghĩa Đô, Yên Sở… và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 9/11 và ngày 10/11, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6–7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao từ 2–4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao từ 4–6 m.

Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao từ 3–5 m.

Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao từ 2–4m.

Đêm 10/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động.

Đêm 10/11 và ngày 11/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Ngoài ra, đêm 9/11, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Đêm 9/11 và ngày 10/11: vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rào và dông; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng triều cường cao kèm theo sóng lớn do sóng lừng ngoài khơi lan truyền vào.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; đảo Hòn Ngư và Phú Quý có gió giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ có gió giật cấp 8.