Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (9/11), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 08/11 đến 3 giờ ngày 09/11 có nơi trên 150mm như các trạm: Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 266.6mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 171.6mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Cụ thể, từ sáng sớm đến sáng 9/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 9 đến ngày 12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2; trên các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; trên sông Gianh (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ thuộc cấp 1.

Lưu ý, lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân

Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo người dân, cần theo dõi thường xuyên dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt từ nguồn thông tin chính thống.

Chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ngập sâu; ưu tiên trẻ em, người già, người khuyết tật. Kê cao tài sản, bảo quản giấy tờ quan trọng, tài sản; di chuyển xe cộ đến chỗ cao ráo hoặc có biện pháp chống ngập.

Kiểm tra khơi thông cống, rãnh, loại bỏ vật cản thoát nước gần nhà, thông báo cho cơ quan chức năng điểm ngập. Gia cố nhà, dùng các biện pháp chống ngập (bao tải cát, bạt chống nước...)

Chuẩn bị nước uống, thực phẩm, thuốc men, vật dụng thiết yếu, đèn pin, sạc dự phòng, bảo vệ nguồn nước sạch. Sẵn sàng vật tư, nhân lực tham gia ứng phó ngập hầm chung cư.

Ngắt toàn bộ thiết bị điện, cầu dao, khóa van gas trước khi ngập sâu; đề phòng điện giật khi lội nước. Lưu các số điện thoại cần thiết để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Không ra ngoài khi có ngập sâu, nước dâng cao, trường hợp cần thiết phải mặc áo phao, dùng vật nổi, gậy dò đường, di chuyển bằng thuyền, cano... Đặc biệt, không bơi lội, vui chơi, tránh trú, đi qua hầm giao thông, cầu, cống, đường, khu vực ngập sâu, nơi nước chảy xiết.