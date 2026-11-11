Cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa ngày 11/11/2026, lũ sông Trà Khúc đã qua đỉnh

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Trà Khúc là 6,30m lúc 11h00 ngày 11/11/2026, dưới báo động (BĐ) 3 là 0,2m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ hiện ở cấp 2.

Các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa vẫn dao động quanh mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP.Huế đến Khánh Hòa.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi): lũ đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh 6,30m lúc 11h00 ngày 11/11, dưới BĐ3 là 0,2m.

Các sông ở thành phố Huế: dao động ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa: dao động ở trên và dưới mức BĐ1.

Mực nước lúc 13h00 ngày 11/11/2026

Sông Bồ (thành phố Huế), trạm Phú Ốc: 2,39m, dưới BĐ2 là 0,61m.

Sông Hương (thành phố Huế), trạm Kim Long: 1,48m, trên BĐ1 là 0,48m.

Sông Trà Khúc, trạm Trà Khúc: 6,08m, dưới BĐ3 là 0,42m.

Sông Kôn (Gia Lai), trạm Thạch Hòa: 6,30m, trên BĐ1 là 0,3m.

Sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), trạm Hà Bằng: 7,91m, trên BĐ1 là 0,41m.

Cảnh báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Sông Trà Khúc: lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1.

Các sông ở thành phố Huế: dao động ở trên mức BĐ1, sau đó xuống.

Từ nay (11/11) đến ngày 12/11/2026: lũ hạ lưu sông Kôn và sông Kỳ Lộ dao động ở dưới mức BĐ2.

Cùng thời gian trên: lũ trên các sông khác ở thành phố Đà Nẵng, các sông ở phía Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ thiên tai và tác động

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã/phường nêu tại Phụ lục 2 của bản tin đầy đủ.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ TP.Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Người dân vùng trũng thấp, ven sông cần theo dõi sát diễn biến mực nước và chủ động phòng tránh ngập lụt.

Người dân sống gần các sườn dốc cần đề phòng sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó.

Tin phát lúc 15h30' ngày 11/11/2026.