Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 27-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày tới, trên các sông tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến dưới báo động 1.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông, suối tỉnh Khánh Hòa ít biến đổi đến dao động nhỏ. Lúc 9 giờ ngày 27-11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa, tại Trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 2,63m, dưới báo động 1 là 1,57m; trên sông Cái Nha Trang, tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 2,87m, dưới báo động 1 là 5,13m, tại Trạm thủy văn Diên Phú là 1,31m; trên sông Cái Phan Rang, tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,23m, dưới báo động 1 là 2,27m, tại Trạm thủy văn Phan Rang là 0,22m, dưới báo động 1 là 2,28m.

Mực nước trên sông Cái Ninh Hòa dưới báo động 1.

Từ chiều 27 đến ngày 29-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1, các sông phía bắc xấp xỉ báo động 2. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.