Cảnh báo lũ trên các sông tại Quảng Trị

Nhiều khu dân cư tại xã Ái Tử (Quảng Trị) bị ngập lụt do mưa lớn, ngày 14/9/2026. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị cảnh báo, từ ngày 19 đến 20/9, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp, hạ lưu sông, khu đô thị.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên, phổ biến ở mức dưới báo động 1; riêng sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đang ở mức dưới báo động 2.

Trong đợt lũ từ ngày 19 đến 20/9, đỉnh lũ ở thượng lưu các sông được dự báo lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Hạ lưu sông Kiến Giang có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2; các sông khác ở mức dưới báo động 1.

Trước diễn biến mưa lớn, nước sông lên nhanh, tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá theo phương châm "4 tại chỗ". Các địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng ứng trực tại những khu vực có nguy cơ cao, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ và kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại các ngầm tràn, sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở và các điểm đã xảy ra sạt lở, địa phương phải tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; chủ động phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông và khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1. Lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chính quyền các địa phương và người dân tỉnh Quảng Trị được khuyến cáo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm các biển cảnh báo, không cố tình đi qua ngầm tràn, sông suối khi nước đang dâng hoặc chảy xiết; chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.