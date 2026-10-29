Cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Huế từ ngày 29/10/2026: Nguy cơ ngập úng diện rộng

Hiện nay, mực nước trên sông Hương đang dao động ở trên mức báo động (BĐ) 1, trong khi nước sông Bồ đang tiếp tục lên. Cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các lưu vực sông thuộc khu vực thành phố Huế trong các ngày 29/10 và 30/10/2026, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất sườn dốc.

Diễn biến mực nước thực đo trên sông Hương và sông Bồ

Ghi nhận thực tế vào thời điểm 07h00 ngày 29/10/2026, mực nước tại các trạm thủy văn chính trên địa bàn có diễn biến cụ thể như sau:

Sông Hương (tại trạm Kim Long): Đạt mức 1,18m, vượt mức báo động 1 là 0,18m.

Sông Bồ (tại trạm Phú Ốc): Đạt mức 1,41m, hiện đang ở mức dưới báo động 1 là 0,09m và tiếp tục xu hướng lên.

Dự báo và cảnh báo lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Trong ngày hôm nay (29/10/2026) và ngày mai (30/10/2026), diễn biến thủy văn tại địa phương tiếp tục duy trì ở mức cao:

Đỉnh lũ trên các sông tại thành phố Huế dự báo sẽ dao động ở trên mức BĐ1.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mực nước lũ lên nhanh mang theo các hiểm họa thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến người dân địa phương:

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt: Xuất hiện ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, gây cản trở các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất: Khả năng sạt trượt đất đá rất cao trên các sườn dốc thuộc địa phận thành phố Huế.

Khuyến cáo: Người dân tại các vùng ven sông, vùng trũng thấp và khu vực đồi dốc cần chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng, gia cố tài sản và hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu khi lũ đang dâng cao.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 29/10/2026.