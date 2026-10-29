Cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Huế ngày 29/10/2026 và 30/10/2026: Nguy cơ ngập úng

Hiện nay, mực nước trên sông Hương đang duy trì dao động ở mức báo động 1, trong khi nước trên sông Bồ đang có xu hướng tiếp tục lên. Cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các khu vực thấp trũng và sạt lở trên địa bàn thành phố Huế.

Diễn biến mực nước thực đo trên các sông

Mực nước quan trắc được tại các trạm thủy văn chính trên địa bàn ghi nhận vào thời điểm 13h00 ngày 29/10/2026 như sau:

Trên sông Hương: Mực nước tại trạm Kim Long đạt 1,00m, chạm mức báo động 1.

Trên sông Bồ: Mực nước tại trạm Phú Ốc ghi nhận ở mức 1,46m, hiện còn dưới mức báo động 1 là 0,04m.

Dự báo xu thế lũ trong 24 đến 48 giờ tới

Từ nay cho đến ngày 30/10/2026, đỉnh lũ trên các hệ thống sông thuộc thành phố Huế được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức trên dưới báo động 1.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng sau:

Ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và một số khu vực đô thị trũng.

Lũ quét cùng nguy cơ sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc địa bàn thành phố Huế.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ trên địa bàn được xác định ở Cấp 1.

Lũ dâng trên hệ thống sông Hương và sông Bồ có khả năng gây ngập các vùng đất bãi bồi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, canh tác sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Người dân sinh sống ở vùng trũng thấp, ven sông chủ động kiểm tra kê cao tài sản, phương tiện để phòng ngừa nước tràn vào nhà.

Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập úng, ngầm tràn hoặc khu vực dòng chảy xiết ven sông.

Theo dõi sát sao hiện tượng nứt trượt trên các khu vực sườn đồi, taluy dốc để kịp thời sơ tán khi có dấu hiệu bất thường.

Các hộ nuôi trồng thủy sản ven sông cần gia cố lồng bè nhằm hạn chế thất thoát tài sản khi nước dâng.

Tin phát lúc 15h00 ngày 30/10/2026.