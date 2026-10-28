Cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Huế ngày 28/10/2026: Đỉnh lũ đạt mức báo động 2

Từ ngày 28/10 đến 29/10/2026, trên các con sông thuộc khu vực thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đỉnh lũ trên sông Hương có thể lên mức báo động 2, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại nhiều vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Hiện trạng mực nước trên các sông tại thành phố Huế

Hiện nay, mực nước trên sông Hương đang có xu thế lên nhanh, trong khi mực nước trên sông Bồ dao động theo quy trình điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn.

Sông Hương (tại trạm Kim Long): Mực nước ghi nhận lúc 14h00 ngày 28/10/2026 đạt 1,14m, vượt mức báo động 1 là 0,14m.

Sông Bồ (tại trạm Phú Ốc): Mực nước đo được hiện vẫn duy trì ở dưới mức báo động 1.

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 28/10 đến ngày 29/10/2026

Đợt lũ trên các sông thuộc thành phố Huế dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/10/2026 với diễn biến cụ thể như sau:

Sông Hương: Đỉnh lũ tại trạm Kim Long dự báo dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Sông Bồ: Đỉnh lũ tại trạm Phú Ốc dự báo dao động ở mức trên dưới báo động 1.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cảnh báo tác động ngập lụt và rủi ro sạt lở đất

Mực nước sông dâng cao kết hợp mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư trũng thấp và khu vực đô thị tại thành phố Huế. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng đồi núi.

Tình trạng lũ dâng cao có thể gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động giao thông đường thủy, làm ảnh hưởng tiêu cực tới các vùng nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt thường nhật của người dân cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn cho người dân

Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh:

Kê cao tài sản, bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản và hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, bến đò ngang khi lũ đang lên.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống bất lợi.

Bản tin được phát lúc 17h00 ngày 28/10/2026.