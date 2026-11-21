Từ ngày 21/11/2026 đến ngày 22/11/2026, các sông ở thành phố Huế tiếp tục dao động ở mức trên dưới báo động 1 (BĐ1). Lúc 07 giờ ngày 21/11/2026, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long là 1,01m, ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc thành phố Huế.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông ở thành phố Huế hiện có dao động.

Lúc 07 giờ ngày 21/11/2026, sông Hương tại trạm Kim Long đo được 1,01m, ở mức báo động 1.

Cảnh báo lũ từ ngày 21/11/2026 đến 22/11/2026

Thời gian: từ hôm nay (21/11/2026) đến ngày 22/11/2026.

Diễn biến: các sông ở thành phố Huế tiếp tục dao động, trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ: ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Lũ ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị theo dõi mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Hạn chế đến khu vực sườn dốc do nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp cần chủ động ứng phó với diễn biến mực nước.

Tin phát lúc 9 giờ 00 ngày 21/11/2026.