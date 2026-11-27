Chiều 27-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát tin cảnh báo lũ trên các sông trong tỉnh. Hiện mực nước tại các sông phía Đông và khu vực trung tâm tỉnh đang có xu hướng lên.

Các sông ở phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng xuất hiện lũ. Ảnh: Phương Vi

Theo số liệu quan trắc lúc 15 giờ cùng ngày, tại Trạm thủy văn An Hòa (sông An Lão), mực nước đạt 21,52 m, thấp hơn báo động 1 là 0,48 m. Tại Trạm thủy văn Bình Nghi (sông Kôn), mực nước đạt 13,02 m, dưới báo động 1 là 2,48 m; Trạm thủy văn Thạnh Hòa (sông Kôn) ghi nhận mực nước 5,20 m, thấp hơn báo động 1 là 0,80 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trong 12-24 giờ tới, các sông phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông An Lão có thể lên trên mức báo động 1; khu vực hạ du sông Kôn có khả năng đạt mức báo động 2-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở, sụt lún đất tại các khu vực sườn dốc.

Những địa bàn cần chú ý gồm các xã: An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An; các phường Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam và An Nhơn Bắc.

Mưa lũ có thể ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông; đồng thời gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống và hệ thống kênh dẫn thủy lợi ở khu dân cư dọc sông. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng lưu ý cần có giải pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, thực hiện các biện pháp phòng tránh và cập nhật thông tin trong những bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.