Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 19/09/2026: Nguy cơ ngập lụt diện rộng

Mực nước lũ trên nhiều tuyến sông trọng điểm tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa hiện duy trì ở mức rất cao dù đang trong xu thế rút chậm. Cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy thuộc Ninh Bình và sông Bưởi tại Thanh Hóa vẫn đang ở trên mức báo động 3.

Hiện trạng lũ trên các lưu vực sông

Diễn biến lũ tại các trạm đo thủy văn chính tính đến chiều ngày 19/09/2026 như sau:

Sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) và sông Bưởi (Thanh Hóa): Lũ hạ lưu đang xuống nhưng vẫn duy trì ở trên mức báo động 3.

Sông Mã (Thanh Hóa): Lũ hạ lưu đang xuống và ở trên mức báo động 1.

Dự báo diễn biến lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông tiếp tục xu hướng giảm dần với diễn biến cụ thể:

Hạ lưu sông Hoàng Long: Tiếp tục xuống dưới mức báo động 2.

Sông Bưởi: Xuống chậm và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Sông Đáy: Tiếp tục rút nhưng vẫn ở mức cao, duy trì trên mức báo động 3.

Hạ lưu sông Mã: Tiếp tục xuống và dao động dưới mức báo động 1.

Cảnh báo nguy cơ và cấp độ rủi ro thiên tai

Dù lũ đang xuống chậm, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị lớn. Đồng thời, các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nguy cơ cao đối mặt với lũ quét và sạt lở đất do đất đá đã bão hòa nước.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức: Cấp 2 - Cấp 3.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mực nước lũ trên các lưu vực sông tiếp tục gây ngập úng các khu vực trũng thấp ven bờ, ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động giao thông đường thủy, việc nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và khu vực đồi núi sườn dốc cần chủ động các biện pháp phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất, không di chuyển qua các ngầm tràn, bến đò khi dòng nước còn chảy xiết và theo dõi sát sao chỉ dẫn của lực lượng phòng chống thiên tai.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 19/09/2026.