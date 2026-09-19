Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Bưởi tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 đến báo động 3; sông Đáy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã dao động ở mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2-3.

* Đêm qua và sáng nay (19/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ tối 18/9 đến 8 giờ sáng 19/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 104.2mm, Sen Thủy (Quảng Trị) 243mm,…

Ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3giờ).

Ngoài ra, chiều và đêm 19/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Các nơi khác ở khu vực duyên hải nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế giảm dần.

Cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.