Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức báo động 2; sông Bưởi tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 - báo động 3; sông Đáy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.
Hiện, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 19-9 trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế là 4,08m, trên báo động 3 là 0,08m; trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,74m, trên báo động 3 là 0,74m; trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,8m, trên báo động 3 là 0,8m; trên sông Mã tại trạm Giàng 4,62m, trên báo động 1 là 0,62m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/canh-bao-lu-tren-cac-song-o-bac-bo-va-thanh-hoa-1057580