Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trong ảnh: Khu vực thôn Kênh Gà (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) ngập sâu sau mưa lũ. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Hiện, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 19-9 trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế là 4,08m, trên báo động 3 là 0,08m; trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,74m, trên báo động 3 là 0,74m; trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,8m, trên báo động 3 là 0,8m; trên sông Mã tại trạm Giàng 4,62m, trên báo động 1 là 0,62m.