Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 17/9 trên một số sông như sau: Trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi là 13,11m, trên báo động 3 là 0,11m; Trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,75m, trên báo động 3 là 0,75m; Trên sông Bưởi tại trạm Thạch Quảng 17,28m, trên báo động 3 là 1,28m; tại trạm Kim Tân 13,65m, trên báo động 3 là 1,65m; Trên sông Chu tại trạm Bái Thượng 15,11m, trên báo động 1 là 0,11m; trên sông Cả (Nghệ An) tại trạm Mường Xén 138,13m, trên báo động 1 là 0,13m; Trên sông Mã tại trạm Giàng 5,45m, dưới báo động 2 là 0,05m.

Lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đang dao động ở trên mức báo động 3; hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đang lên và ở trên mức báo động 3.

Lũ thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi sẽ xuống và ở trên mức báo động 2, hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Bưởi tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Lũ hạ lưu sông Mã sẽ xuống và ở mức báo động 1 đến báo động 2, thượng lưu sông Chu, sông Cả sẽ dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An