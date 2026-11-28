Từ ngày 28/11 đến 01/12/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa xuất hiện lũ. Hiện lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên mức báo động (BĐ) 2, còn sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2-3.

Hiện trạng lũ trên các sông

Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi): đang lên, ở trên mức BĐ2.

Sông Vệ (Quảng Ngãi): đang lên, ở trên mức BĐ3.

Sông Hương (thành phố Huế): dao động ở trên mức BĐ1.

Thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng): dao động ở trên mức BĐ1.

Sông An Lão (Gia Lai): dao động ở trên mức BĐ1.

Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa): dao động ở trên mức BĐ1.

Dự báo lũ trên sông Trà Khúc

Trong 12 giờ tới: lũ trên sông Trà Khúc dao động ở mức dưới BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo: lũ sông Trà Khúc dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo đỉnh lũ từ nay đến 01/12/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông được cảnh báo theo từng khu vực như sau:

Mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3: các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và Bàn Thạch (Đắk Lắk).

Mức BĐ2 và trên BĐ2: các sông ở Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk).

Mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2: các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi) và các sông ở Khánh Hòa.

Tác động có thể xảy ra

Lũ trên sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Các hoạt động chịu ảnh hưởng gồm giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2-3.

Người dân vùng đồng bằng, ven biển và các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động phòng tránh ngập lụt.

Khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần theo dõi sát diễn biến mực nước.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 28/11/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 21 giờ ngày 28/11/2026.