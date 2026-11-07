Cảnh báo lũ sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk từ 09/11/2026 đến 12/11/2026, có nơi trên báo động 2

Từ ngày 09 đến ngày 12/11/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Cảnh báo đợt lũ từ 09 đến 12/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dự báo ở các mức sau:

Các sông ở thành phố Huế: lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: lên mức BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Sông Gianh (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk: dao động ở mức BĐ1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động ứng phó với ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc trong thời gian có lũ.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động sắp xếp để hạn chế thiệt hại.

Tin phát lúc 17h00 ngày 07/11/2026.