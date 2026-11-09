Cảnh báo lũ sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk ngày 09/11/2026, đỉnh lũ có nơi trên báo động 2

Từ hôm nay 09/11/2026 đến ngày 12/11/2026, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế có thể lên mức báo động 2 (BĐ2) và trên BĐ2.

Các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông chính từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Cảnh báo đợt lũ từ 09/11 đến 12/11/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ dự báo trên từng khu vực như sau:

Các sông ở thành phố Huế: lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi: lên mức BĐ1 đến BĐ2 và trên BĐ2.

Sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk: dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động ứng phó với ngập lụt.

Các khu vực có sườn dốc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần sắp xếp phù hợp với diễn biến lũ.

Tin phát lúc 15h30 ngày 09/11/2026.