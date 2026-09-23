Cảnh báo lũ sông Cửu Long ngày 23/09/2026: Mực nước dâng cao trên báo động 1, ngập ven sông

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang trong xu thế lên nhanh do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường và dự báo có thể vượt mức báo động 1 trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại nhiều vùng ven sông, vùng ngoài đê bao thuộc khu vực Nam Bộ.

Hiện trạng mực nước trên sông Cửu Long

Mực nước thượng nguồn sông Mê Công hiện có xu thế biến đổi chậm và đang xuống dần. Tuy nhiên, tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước đang lên do tác động trực tiếp từ triều cường.

Ghi nhận mực nước cao nhất trong ngày 22/09/2026 tại các trạm đầu nguồn:

Sông Tiền tại trạm Tân Châu: Đạt mức 3,32m (dưới mức báo động 1).

Sông Hậu tại trạm Châu Đốc: Đạt mức 2,91m (dưới mức báo động 1).

Dự báo xu thế lũ và mực nước trong những ngày tới

Do kết hợp giữa triều cường và khả năng xuất hiện mưa lũ từ phía thượng nguồn, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới:

Khu vực đầu nguồn: Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng vượt lên trên mức báo động 1.

Khu vực hạ nguồn: Mực nước tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi ghi nhận ở mức báo động 3.

Khu vực có nguy cơ ngập lụt và tác động

Hiện tượng mực nước sông lên cao tiềm ẩn rủi ro ngập úng tại các địa bàn ven sông và khu vực có địa hình trũng:

Tỉnh An Giang: Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và diện tích nằm ngoài hệ thống đê bao.

Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ: Nguy cơ ngập xảy ra tập trung tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông.

Tình trạng lũ dâng có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, các diện tích sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Cấp độ rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Cửu Long hiện được xác định ở Cấp 1.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực ven sông cần chủ động theo dõi sát diễn biến mực nước, kiểm tra hệ thống bờ bao, cống bọng nhằm phòng ngừa sự cố tràn đê, ngập lụt và bảo đảm an toàn cho các phương tiện di chuyển trên đường thủy.

Bản tin phát lúc 09h00 ngày 23/09/2026.