Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Ninh ngày 30/10/2026: Nguy cơ cao ở nhiều khu vực

Trong những giờ tới của ngày 30/10/2026, khu vực tỉnh Quảng Ninh được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường để chủ động biện pháp ứng phó kịp thời.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở trong 6 giờ tới

Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất trên các sườn dốc, bờ sông suối nhỏ tập trung tại các địa bàn sau thuộc Quảng Ninh:

Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Tân

Đông Ngũ, Quảng Hà, Tiên Yên

Hải Ninh, Quảng Đức

Tác động thiên tai và các khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể làm sập đổ công trình, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng cùng tài sản của người dân. Dòng chảy xiết trên các khe suối nhỏ tiềm ẩn nguy cơ cuốn trôi phương tiện và hoa màu.

Để chủ động bảo đảm an toàn, người dân trên các địa bàn nêu trên cần thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, quan sát sườn đồi, bờ dốc quanh khu vực sinh sống, kịp thời sơ tán khi phát hiện vết nứt hoặc tiếng động lạ.

Không di chuyển qua các ngầm tràn, suối nhỏ, đường sạt lở hoặc khu vực nước chảy xiết trong thời gian xuất hiện mưa dông, mưa lũ.

Khẩn trương kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị và gia súc khỏi vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt hay sạt trượt.

Thời điểm phát tin cảnh báo: 20h49 ngày 30/10/2026. Bản tin dự báo và cảnh báo tiếp theo sẽ được cập nhật theo sát diễn biến thực tế.