Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Phú Thọ đến Quảng Trị tối 14/09/2026

Cơ quan khí tượng phát đi thông tin khẩn về tình hình thiên tai nguy hiểm tại khu vực Bắc Bộ và miền Trung trong tối ngày 14/09/2026. Do mưa lũ và tác động của dòng chảy, hàng loạt địa phương đối mặt với nguy cơ biến động địa chất nghiêm trọng.

Các tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh sau:

Lào Cai

Phú Thọ

Quảng Ninh

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân sinh sống ở vùng sườn dốc, ven khe suối, đồng thời phá hủy các công trình giao thông và nhà cửa.

Người dân ở các khu vực chân núi, bờ dốc đứng cần khẩn trương theo dõi các dấu hiệu nứt đất, sụt trượt.

Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn, khe suối nhỏ khi nước đang dâng cao hoặc chảy xiết.

Chủ động các phương án di dời đến nơi tránh trú an toàn khi có thông báo của chính quyền địa phương.