Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân tại xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) bị sạt lở, cuốn trôi sau mỗi đợt mưa lũ. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Theo đó, từ 20 giờ 30 phút ngày 25/11 đến 1 giờ 30 phút ngày 26/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như Huế, Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt tại các xã, phường: A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Lộc An, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc, A Lưới 1, A Lưới 4, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, Tam Mỹ, Trà Liên, Chiên Đàn, Đức Phú, Núi Thành, Sơn Trà, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Xuân, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Vân.

Tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Tây Trà Bồng, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Nghĩa Giang, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Trà Bồng, Vệ Giang.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19 giờ ngày 24/11 đến 19 giờ ngày 25/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cầu Truồi 224mm, Dương Hoà 205mm (Huế); Bà Nà1 là 121,6mm (Đà Nẵng); Trà Nham 146,6mm (Quảng Ngãi). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 25/11 và ngày 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m. Từ chiều 26/11, gió giảm dần.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4m. Từ ngày 26/11, gió giảm dần.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang; vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, sóng cao trên 2m.

Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

"Đêm 26/11 và ngày 27/11, gió trên các vùng biển hoạt động yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.