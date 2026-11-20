Trong 6 giờ tới, khu vực TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ. Các địa bàn được cảnh báo gồm Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc, P. Phú Bài và Vinh Lộc.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 20/11/2026, áp dụng cho khung thời gian 6 giờ tới. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

TP. Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc

P. Phú Bài

Vinh Lộc

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ

Sạt lở đất trên sườn dốc

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh đến gần các suối nhỏ và khe suối trong 6 giờ tới.

Tránh khu vực sườn dốc, nơi có nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất.

Chính quyền và người dân tại các khu vực được nêu cần theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.