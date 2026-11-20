Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, TP. Huế ngày 20/11/2026
Trong 6 giờ tới, TP. Huế có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc, P. Phú Bài và Vinh Lộc.
Trong 6 giờ tới, khu vực TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ. Các địa bàn được cảnh báo gồm Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc, P. Phú Bài và Vinh Lộc.
Bản tin cảnh báo được phát ngày 20/11/2026, áp dụng cho khung thời gian 6 giờ tới. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
TP. Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc
P. Phú Bài
Vinh Lộc
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ
Sạt lở đất trên sườn dốc
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khuyến cáo
Hạn chế đi lại, tránh đến gần các suối nhỏ và khe suối trong 6 giờ tới.
Tránh khu vực sườn dốc, nơi có nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất.
Chính quyền và người dân tại các khu vực được nêu cần theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-sut-lun-dat-tai-chan-may-lang-co-phu-loc-tp-hue-ngay-20112026-475041.html