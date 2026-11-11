Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 11/11/2026

Trong 6 giờ tới (bản tin ngày 11/11/2026), các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Cảnh báo áp dụng cho 7 tỉnh, thành phố sau:

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình và thời gian cảnh báo

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Loại hình nguy cơ: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Địa hình dễ chịu tác động: sườn dốc và suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại các suối nhỏ, khe suối trong thời gian có mưa lũ.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực sườn dốc, nơi dân cư sinh sống gần đồi núi.

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo và thông báo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể tra cứu để biết thêm thông tin về khu vực mình sinh sống.