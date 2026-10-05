Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong đêm ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng

Sạt lở trên tuyến đường ĐT.547. Ảnh minh họa: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó, từ 22 giờ 30 phút ngày 5/10 đến 3 giờ 30 phút ngày 6/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Hà Tĩnh 10-40mm, có nơi trên 100mm; thành phố Đà Nẵng 10-20mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Sông Trí, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Phú Ninh, Tam Mỹ, Trà Giáp, Trà Liên, Trà Tân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 21 giờ ngày 5/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 285,2mm, Hồ Kim Sơn 245,8mm...Từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 5/10, khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Tam Trà 63,6mm, Xuân Bình 58,4mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, tối 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực tỉnh Quảng Trị và các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ. Ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2-3m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.