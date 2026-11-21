Trong 6 giờ tới, các khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ. Đây là bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực từ Huế đến Gia Lai, phát hành ngày 21/11/2026.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ được cảnh báo tại các địa bàn có địa hình sườn dốc và suối nhỏ, thuộc bốn tỉnh, thành phố sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và ngầm tràn trong thời gian có nguy cơ.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các sườn dốc, nhất là khu dân cư gần taluy, chân đồi núi.

Theo dõi sát các bản tin cảnh báo mới nhất và thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết của bản tin được đính kèm trong tin cảnh báo.