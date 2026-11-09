Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị ngày 09/11/2026: 8 khu vực nguy cơ trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới, 8 khu vực Quảng Trị có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ; xem bản đồ nguy cơ tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn
Ngày 09/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo: trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 8 khu vực của tỉnh Quảng Trị.
Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát tình hình và chủ động các biện pháp an toàn.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Quảng Trị:
Dân Hóa
Đồng Lê
Kim Điền
Minh Hóa
Phong Nha
Tân Thành
Tuyên Lâm
Tuyên Sơn
Loại hình thiên tai cần đề phòng
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đến gần hoặc qua lại khu vực suối nhỏ, sườn dốc trong 6 giờ tới.
Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất của cơ quan khí tượng thủy văn.
Chính quyền và người dân tại 8 khu vực nêu trên cần sẵn sàng phương án ứng phó khi có diễn biến bất thường.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết có trong bản tin đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-tai-quang-tri-ngay-09112026-8-khu-vuc-nguy-co-trong-6-gio-toi-473603.html