Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị ngày 09/11/2026: 8 khu vực nguy cơ trong 6 giờ tới

Ngày 09/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo: trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 8 khu vực của tỉnh Quảng Trị.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát tình hình và chủ động các biện pháp an toàn.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Quảng Trị:

Dân Hóa

Đồng Lê

Kim Điền

Minh Hóa

Phong Nha

Tân Thành

Tuyên Lâm

Tuyên Sơn

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần hoặc qua lại khu vực suối nhỏ, sườn dốc trong 6 giờ tới.

Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất của cơ quan khí tượng thủy văn.

Chính quyền và người dân tại 8 khu vực nêu trên cần sẵn sàng phương án ứng phó khi có diễn biến bất thường.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết có trong bản tin đính kèm.