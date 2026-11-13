Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Theo bản tin phát lúc 8h20 ngày 13/11, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại 5 địa phương gồm: thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó, bản tin phát lúc 6h40 cùng ngày cảnh báo nguy cơ các hiện tượng trên tại 5 tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Tại khu vực miền Trung, bản tin phát lúc 2h27 ngày 13/11 cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cũng trong ngày 13/11, vào lúc 1h28, Trung tâm phát bản tin cảnh báo tại 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Thời hạn cảnh báo trong các bản tin là 6 giờ tiếp theo kể từ thời điểm phát tin.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được Trung tâm cập nhật tại hệ thống: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.