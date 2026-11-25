Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Đây là bản tin cảnh báo do mưa lũ hoặc dòng chảy, được phát ngày 25/11/2026.

Khu vực và thời gian cần chú ý

Khu vực: Lai Châu, Điện Biên, TP. Huế.

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Địa hình nguy cơ cao: sườn dốc và suối nhỏ.

Rủi ro chính

Lũ quét tại khu vực suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Người dân sinh sống ở vùng có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến và thông tin từ chính quyền địa phương.

Xem chi tiết trong bản tin đính kèm và bản đồ nguy cơ được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Bản tin cảnh báo có hiệu lực trong 6 giờ tới; thông tin chi tiết hơn được cập nhật trên bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.