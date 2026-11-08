Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang ngày 08/11/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Đây là bản tin cảnh báo ngày 08/11/2026.

Khu vực có nguy cơ cao

Nguy cơ được cảnh báo trên địa bàn 5 tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Loại hình thiên tai cần lưu ý

Cảnh báo áp dụng cho các hiện tượng sau, chủ yếu xảy ra trên sườn dốc và các suối nhỏ:

Lũ quét

Sạt lở đất

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và dưới chân sườn dốc cần theo dõi sát tình hình trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi qua suối, khe nhỏ, ngầm tràn và các khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, đất đá nứt hoặc sụt lún, cần di chuyển đến nơi an toàn và báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tại 5 tỉnh nên chủ động rà soát các điểm xung yếu.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan quản lý có thể xem bản tin đính kèm để nắm thông tin chi tiết theo từng khu vực.