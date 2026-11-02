Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai trong 6 giờ tới ngày 02/11/2026

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 02/11/2026. Các địa phương và người dân tại khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến, ưu tiên các biện pháp bảo đảm an toàn.

Khu vực có nguy cơ

Lai Châu

Điện Biên

Lào Cai

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Thời gian ảnh hưởng

Cảnh báo có hiệu lực trong 6 giờ tới tính từ thời điểm phát tin. Nguy cơ có thể diễn biến nhanh ở những nơi địa hình dốc và khu vực ven suối.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua suối, khe nhỏ, ngầm tràn và các khu vực nước chảy xiết.

Chủ động đề phòng sạt lở tại các sườn dốc, taluy đường và khu dân cư dưới chân đồi núi.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, nước đục hoặc đất đá rơi, cần di chuyển ngay đến nơi an toàn.

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo và thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.