Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh do mưa lớn kéo dài, lũ sông Yên tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 22h ngày 8/11 đến 10h ngày 9/11), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Song Khủa (Sơn La) 80mm; Tân Pheo (Phú Thọ) 105mm; Thượng Hà 2 (Lào Cai) 121mm; Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 441mm, Xuân Bình 197mm; Nông trường 15 (Nghệ An) 231mm, Đông Hiếu 160mm và Hương Quang (Hà Tĩnh) 78,4mm...

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến tại Sơn La và Lào Cai từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ và Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Nghệ An từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Hà Tĩnh từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Trước tình hình trên, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc 6 tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh do mưa lớn kéo dài. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 9h ngày 9/11, lũ trên sông Yên (Thanh Hóa) đang lên. Mực nước tại trạm thủy văn Chuối lúc 7h cùng ngày đạt 2,95m, cao hơn báo động 2 là 0,15m.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Yên tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Chuối có khả năng đạt mức 4-4,2m vào khoảng 12-14h ngày 9/11, sau đó dao động quanh mức đỉnh và xuống thấp dần. Với diễn biến trên, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị.

Các địa bàn được cảnh báo có nguy cơ ngập gồm các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, kê cao tài sản, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và chuẩn bị phương án ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng cao.