Dự báo từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 2/11, lượng mưa tích lũy tại các tỉnh trên phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng Tuyên Quang có nơi trên 120mm.

Trước đó, từ 4 giờ đến 6 giờ cùng ngày, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Pú Nhi (Điện Biên) 30,4mm, Nậm Cần (Lai Châu) 29mm và Dương Quỳ (Lào Cai) 31,4mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đặc biệt, từ 23 giờ ngày 1/11 đến 7 giờ ngày 2/11, tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to, với lượng mưa tại Tân Lập đạt 309,6mm, Nầm Khòa 170,4mm và Xuân Minh 139,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại 4 tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc 4 tỉnh, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng đề nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.