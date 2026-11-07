Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Dự báo trong 06 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động lũ quét: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.