Ngày 29/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát bản tin cảnh báo: trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Nguy cơ tập trung ở địa hình dốc và các khe suối nhỏ, nơi dòng chảy có thể dâng nhanh và đất đá dễ mất ổn định khi có mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc trong 6 giờ tới.

Người dân vùng sườn dốc, ven suối cần chủ động theo dõi diễn biến tại địa phương và thông báo của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về nước dâng nhanh hoặc đất đá nứt, sụt, cần di chuyển đến nơi an toàn.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.