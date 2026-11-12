Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 12/11/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Nguy cơ tập trung ở những nơi có sườn dốc và suối nhỏ, nơi dòng chảy có thể dâng nhanh và đất dễ mất ổn định khi có mưa lũ.

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và chân sườn dốc cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin cảnh báo mới nhất.

Hạn chế đi qua suối nhỏ, khu vực nước chảy xiết hoặc các sườn dốc có nguy cơ sạt lở trong thời gian có mưa.

Chính quyền và người dân tại các địa phương nêu trên cần chủ động phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Cập nhật bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết xem trong bản tin đính kèm.