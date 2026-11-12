Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 12/11/2026
Trong 6 giờ tới, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ.
Cảnh báo áp dụng cho TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Bản tin được phát ngày 12/11/2026.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân sinh sống ở vùng núi, ven suối, chân sườn dốc cần theo dõi sát tình hình thời tiết và thông báo của chính quyền địa phương.
Tránh đi lại, qua lại các suối, khe nhỏ và khu vực có dòng chảy xiết.
Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực đã có dấu hiệu nứt, lún hoặc biến dạng.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho chính quyền địa phương.
Xem thêm thông tin chi tiết
Nội dung chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tu-hue-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-ngay-12112026-473928.html