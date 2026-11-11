Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới, ngày 11/11/2026

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Bản tin cảnh báo được phát ngày 11/11/2026.

Khu vực có nguy cơ cao

Nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và suối nhỏ tại các địa phương sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình thiên tai cảnh báo

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc trong 6 giờ tới.

Người dân vùng núi, ven suối, chân dốc cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông báo của chính quyền địa phương.

Chủ động chuẩn bị phương án di dời khi có dấu hiệu bất thường về đất đá, dòng chảy.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Chi tiết cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.