Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Đây là bản tin cảnh báo cho khu vực từ Huế đến Gia Lai, phát ngày 26/11/2026. Chi tiết về phạm vi và mức độ nguy cơ được cập nhật trong bản tin đính kèm.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo mới nhất.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối trong thời gian có cảnh báo.

Đề phòng sạt lở tại các sườn dốc; chủ động di chuyển khỏi nơi nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.