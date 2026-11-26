Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất từ Huế đến Gia Lai trong 6 giờ tới, ngày 26/11/2026
Ngày 26/11/2026, trong 6 giờ tới, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Đây là bản tin cảnh báo cho khu vực từ Huế đến Gia Lai, phát ngày 26/11/2026. Chi tiết về phạm vi và mức độ nguy cơ được cập nhật trong bản tin đính kèm.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân ở khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo mới nhất.
Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối trong thời gian có cảnh báo.
Đề phòng sạt lở tại các sườn dốc; chủ động di chuyển khỏi nơi nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tu-hue-den-gia-lai-trong-6-gio-toi-ngay-26112026-475770.html