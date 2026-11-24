Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Cảnh báo áp dụng cho 16 khu vực, gồm cả xã và phường, được nêu cụ thể dưới đây (bản tin ngày 24/11/2026).

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các khu vực sau của Lai Châu:

Khổng Lào

Sin Suối Hồ

Phong Thổ

Sì Lở Lầu

Dào San

Pa Tần

Hồng Thu

Tả Lèng

Hua Bum

Bum Nưa

Mù Cả

Mường Tè

Thu Lũm

Nậm Tăm

P. Đoàn Kết

P. Tân Phong

Loại hình rủi ro cần lưu ý

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại gần suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu dân cư ven sườn dốc.

Chính quyền địa phương và người dân cập nhật thông tin cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.