Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới tại tỉnh Lai Châu ngày 24/11/2026
Trong 6 giờ tới, 16 khu vực của Lai Châu như Phong Thổ, Mường Tè, Tả Lèng, P. Đoàn Kết có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Cảnh báo áp dụng cho 16 khu vực, gồm cả xã và phường, được nêu cụ thể dưới đây (bản tin ngày 24/11/2026).
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các khu vực sau của Lai Châu:
Khổng Lào
Sin Suối Hồ
Phong Thổ
Sì Lở Lầu
Dào San
Pa Tần
Hồng Thu
Tả Lèng
Hua Bum
Bum Nưa
Mù Cả
Mường Tè
Thu Lũm
Nậm Tăm
P. Đoàn Kết
P. Tân Phong
Loại hình rủi ro cần lưu ý
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.
Hạn chế đi lại, qua lại gần suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc.
Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu dân cư ven sườn dốc.
Chính quyền địa phương và người dân cập nhật thông tin cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-trong-6-gio-toi-tai-tinh-lai-chau-ngay-24112026-475573.html