Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới tại Quảng Ngãi ngày 15/11/2026

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 28 khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, theo bản tin cảnh báo ngày 15/11/2026.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ tại các khu vực sau của Quảng Ngãi:

Bờ Y, Đăk Mar, Đăk PLô, Đăk Pxi, Đăk Rơ Wa

Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui

Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi

Kon Braih, Kon Đào

Măng Bút, Măng Đen, Mô Rai

Ngọk Bay, Ngọk Réo, Ngọk Tụ

P. Đăk Bla, P. Đăk Cấm, P. Kon Tum

Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Tu Mơ Rông

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực trên hạn chế đi lại gần suối nhỏ và sườn dốc trong 6 giờ tới.

Chủ động theo dõi thông tin cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Cập nhật bản đồ nguy cơ chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.