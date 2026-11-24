Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản tin được phát đi ngày 24/11/2026. Dưới đây là các khu vực nằm trong vùng cảnh báo.

Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Lai Châu

Sì Lở Lầu

Dào San

Khổng Lào

Sin Suối Hồ

Phong Thổ

Pa Tần

Bum Nưa

Bum Tở

Thu Lũm

Tà Tổng

Lào Cai

A Mú Sung

Dền Sáng

Ngũ Chỉ Sơn

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Hạn chế qua lại, tránh đi lại gần các suối nhỏ, khe suối và ngầm tràn khi có mưa.

Đề phòng sạt lở đất ở các sườn dốc, khu vực taluy và nơi dân cư sinh sống gần chân dốc.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, đục, có tiếng động lạ từ đồi núi, cần di chuyển ngay đến nơi an toàn.

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Chi tiết xem trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.