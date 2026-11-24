Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trong 6 giờ tới tại Lai Châu và Lào Cai ngày 24/11/2026
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 10 địa phương của Lai Châu và 3 địa phương của Lào Cai; dân cần chủ động phòng tránh.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Bản tin được phát đi ngày 24/11/2026. Dưới đây là các khu vực nằm trong vùng cảnh báo.
Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới
Lai Châu
Sì Lở Lầu
Dào San
Khổng Lào
Sin Suối Hồ
Phong Thổ
Pa Tần
Bum Nưa
Bum Tở
Thu Lũm
Tà Tổng
Lào Cai
A Mú Sung
Dền Sáng
Ngũ Chỉ Sơn
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng.
Hạn chế qua lại, tránh đi lại gần các suối nhỏ, khe suối và ngầm tràn khi có mưa.
Đề phòng sạt lở đất ở các sườn dốc, khu vực taluy và nơi dân cư sinh sống gần chân dốc.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, đục, có tiếng động lạ từ đồi núi, cần di chuyển ngay đến nơi an toàn.
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Chi tiết xem trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-trong-6-gio-toi-tai-lai-chau-va-lao-cai-ngay-24112026-475537.html