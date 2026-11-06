Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Tuyên Quang trong 6 giờ tới ngày 06/11/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ. Bản tin cảnh báo được phát ngày 06/11/2026.

Các khu vực được nêu tên gồm Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Thông Nguyên và Tiên Nguyên. Người dân và chính quyền các địa phương này cần theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ tại Tuyên Quang:

Hồ Thầu

Nậm Dịch

Quang Bình

Quảng Nguyên

Tân Quang

Thông Nguyên

Tiên Nguyên

Loại hình thiên tai cần lưu ý

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại các suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Người dân sống gần sườn dốc, ven suối cần theo dõi diễn biến và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin để kịp thời ứng phó.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.