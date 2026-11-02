Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Tuyên Quang trong 6 giờ tới ngày 02/11/2026

Trong 6 giờ tới, nhiều xã thuộc tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 02/11/2026. Người dân và chính quyền các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến để chủ động ứng phó.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các xã sau của Tuyên Quang:

Nhóm 1: Hồ Thầu, Tân Quang.

Nhóm 2: Bạch Ngọc, Cao Bồ, Đồng Tâm, Linh Hồ, Phú Linh, Sủng Máng, Tát Ngà, Thông Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm.

Nhóm 3: Bắc Mê, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Văn, Đường Thượng, Giáp Trung, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Phố Bảng, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Yên Minh, Yên Thành.

Loại hình rủi ro

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, không qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại nơi ở và khu vực canh tác gần sườn dốc.

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo và thông báo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin đính kèm.