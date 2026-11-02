Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Sơn La và Lào Cai ngày 02/11/2026 trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới (tính từ thời điểm phát tin ngày 02/11/2026), nhiều xã, phường của hai tỉnh Sơn La và Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ.

Danh sách khu vực cần đặc biệt chú ý được nêu chi tiết dưới đây. Người dân và chính quyền địa phương tại các nơi này cần theo dõi sát diễn biến để chủ động phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ tại các địa bàn sau:

Sơn La

Sơn La: Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mung, Mai Sơn, Ngọc Chiến, P. Mộc Châu, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Tân Yên, Xím Vàng, Yên Sơn.

Lào Cai

Lào Cai: Tằng Loỏng, Võ Lao; Văn Bàn; Bảo Thắng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu.

Rủi ro chính

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Tránh đi lại, dừng chân hoặc qua lại gần các suối, khe nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu dân cư gần sườn dốc, taluy và ven suối.

Theo dõi thông tin cảnh báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó.

Bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.