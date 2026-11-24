Trong 6 giờ tới, khu vực P. Phong Điền, TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 24/11/2026. Chi tiết nội dung cảnh báo nằm trong bản tin đính kèm của cơ quan dự báo.

Khu vực và thời gian cần lưu ý

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Khu vực: TP. Huế: P. Phong Điền.

Địa hình có nguy cơ: sườn dốc, suối nhỏ.

Các nguy cơ chính

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực sườn dốc, ven suối thuộc P. Phong Điền cần theo dõi sát diễn biến và thông báo của chính quyền địa phương.

Hạn chế đi lại, tránh qua lại các suối, khe nhỏ khi nước dâng nhanh hoặc dòng chảy xiết.

Đề phòng sạt lở, sụt lún đất tại các sườn dốc và khu vực đất yếu.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.