Ngày 25/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và thành phố Huế.

Khu vực được cảnh báo

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Điện Biên

Thành phố Huế

Các loại hình thiên tai được cảnh báo

Lũ quét do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực trên cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất của cơ quan khí tượng thủy văn và thông báo của chính quyền địa phương.

Tránh đi qua suối, khe nhỏ, ngầm tràn và các đoạn đường ven sông suối khi có mưa lớn.

Đề phòng sạt lở tại sườn dốc, taluy đường và khu vực có nhà ở sát chân đồi, núi.

Chủ động sơ tán khỏi vùng có nguy cơ khi chính quyền địa phương có yêu cầu.

Các cập nhật về lượng mưa, thời gian và cấp độ rủi ro thiên tai sẽ được thể hiện trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn.